Carta dello Studente “Io Studio”, cos’è e come richiederla

“IoStudio – La Carta dello Studente” è una carta nominativa che consente di attestare lo status di studente in Italia e all’estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto.

A chi è destinata

La Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

È anche una prepagata ricaricabile

La Carta è integrata con servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come carta postepay nominativa (carta prepagata ricaricabile) utilizzabile per gli acquisti.

Come richiederla

Per l’a.s. 2022/23, le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime delle scuole secondarie di II grado nell’a.s. 2022/2023 dovranno richiedere la Carta dello Studente consegnando presso la segreteria scolastica l’apposito modulo.

Iscrizioni all’a.s. 2023/24

Per il prossimo anno scolastico, è stato previsto che in fase di iscrizione online dello studente alla scuola secondaria di II grado, le famiglie potessero già esprimere il consenso per il rilascio della Carta IoStudio.

Quando viene rilasciata

Dopo che la segreteria avrà espletato tutte le procedure di propria competenza, la Carta dello studente sarà distribuita a scuola a tutti gli studenti frequentanti il I anno di corso, entro il termine dell’anno scolastico.