Carta docente: il blocco di settembre, in attesa della ricarica del MI

Scadenza della carta docente e ricarica. Se tutto andrà come è andato l’anno scorso, allo scadere della carta docente, il 31 agosto, il Ministero dell’istruzione userà i primi giorni di settembre (potrebbero essere dieci giorni o financo due settimane) per ricaricare le carte docenti. In questo frattempo probabilmente il sistema sarà bloccato e gli utenti non potranno adoperare la propria carta per i consueti acquisti. Si consiglia quindi di approfittare di questi ultimissimi giorni di agosto per effettuare gli acquisti più urgenti o per aderire ai percorsi formativi che interessano.

Per sapere cosa puoi acquistare e cosa non puoi acquistare con la carta docente, ti segnaliamo l’articolo al link: https://www.tecnicadellascuola.it/carta-docente-acquisto-di-hardware-per-la-dad-possibile-fino-al-31-agosto-2020

Ecco il link utile del Ministero: https://cartadeldocente.istruzione.it/static/Aggiornamento_FAQ_Cartadocente.pdf