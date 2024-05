Carta docente precari, come richiedere il bonus di 500 euro per ogni anno di servizio? Le ultime novità

Carta docente precari, come richiedere il bonus di 500 euro per ogni...

La recente decisione della Corte di Cassazione del 24 marzo conferma che il Bonus docente di 500 euro per ogni anno scolastico spetta a tutti i docenti precari. Questa è la conclusione a cui continuamente giungono i Giudici del Lavoro in tutta Italia, che hanno accolto i ricorsi assistiti dall’avv. Guido Marone, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta docente a tutti i ricorrenti.

Carta del Docente precari, le ultime novità

In seguito alla condanna, il Ministero, su sollecitazione dello Studio Marone, attiva la Carta docente per i docenti precari entro 30 giorni dalla sentenza. Questo permette ai beneficiari di spendere l’intera somma in una volta sola per acquistare beni e servizi di rilevante valore.

Questa decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti per tutti i docenti precari che hanno lavorato nel sistema scolastico italiano.

Come ottenere la Carta del Docente

Per ottenere la Carta docente e richiedere il Bonus di 500 euro per ogni anno di servizio, i docenti precari con contratto a tempo determinato degli ultimi 5 anni scolastici possono rivolgersi al Giudice del Lavoro.

Per ricevere maggiori informazioni e assistenza sulla procedura, è possibile compilare il form disponibile al seguente link.

