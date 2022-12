Carta del docente per i precari: risarcita un’insegnante per 3.500 euro: la sentenza

Carta del docente per i precari: risarcita un’insegnante per 3.500 euro: la...

La questione della Carta del docente anche per gli insegnanti precari è stata più volte analizzata dalla Tecnica della Scuola. Come si ricorda, la Carta elettronica da 500 euro spetta anche ai docenti precari, come conferma anche la Corte di Giustizia europea. Nei limiti della prescrizione quinquennale, tutti i docenti che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato (incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche) negli ultimi cinque anni hanno la possibilità di rivolgersi al giudice del lavoro, per rivendicare la corresponsione del bonus di 500 euro annui.

Nella giornata di oggi, una docente precaria, assistita dall’avvocato Dino Caudullo, ha vinto il suo ricorso al Ministero, che adesso dovrà risarcirla per 3500 euro.

Ecco il dispositivo di sentenza.

L’APPROFONDIMENTO