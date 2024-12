Carta Docente spetta anche ai precari con contratti brevi: come richiederla ed ottenerla

Come noto, sono oramai migliaia le pronunce ottenute con il patrocinio dell’avv. Guido Marone, dai docenti precari per ottenere il bonus di 500 euro per ciascun anno scolastico di insegnamento (Carta Docente).

Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, la Carta Docente spetta non solo ai docenti precari con contratto di durata per l’intero anno scolastico, ma a tutti quei docenti che abbiano svolto attività di docenza sulla medesima classe di concorso, e nello stesso Istituto, da prima del 31 dicembre sino al mese di Giugno successivo, con contratti di breve durata.

Ed inoltre, anche per l’a.s. 2024/2025, è necessario presentare ricorso per ottenere il Bonus docenti, in quanto, a differenza del precedente anno scolastico, non è stata approvata alcuna previsione normativa che consenta ai docenti precari di richiedere la Carta Docente.

A conferma dell’orientamento oramai consolidato, tutti i Tribunali d’Italia quotidianamente accolgono i ricorsi proposti dallo Studio Legale Marone, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docente ai ricorrenti, che, con l’assistenza dell’avv. Guido Marone, riescono ad ottenere l’accredito dell’intera somma entro, mediamente, 120 giorni dalla sentenza.

Pertanto tutti docenti precari che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato (sia con contratti unici, che con contratti brevi su medesima Classe di concorso e medesimo Istituto scolastico), hanno la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro, per ottenere la Carta docente, pari a 500 euro per ciascun anno di servizio, aderendo al ricorso dell’avv. Marone.

Per richiedere la Carta Docente, quindi, è possibile ricevere tutte le informazioni utili

