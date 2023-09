Casa delle farfalle Monteserra, un’opportunità per gli studenti alla scoperta della natura

Un vero e proprio viaggio emozionale. Da oltre 20 anni la CASA DELLE FARFALLE, a Viagrande (CT), è un mondo magico in cui gli esemplari più belli del mondo sono liberi di volare e compiere l’intero ciclo vitale. È uno strumento didattico-formativo dal forte impatto emotivo, capace di coinvolgere e di sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dell’ambiente naturale.

Si potrà usufruire del parco giochi, il boschetto, il grande prato e tante altre novità che fanno da cornice alla visita guidata nella grande serra tropicale con le farfalle in volo. Per i più piccoli è consigliato il laboratorio creativo a tema nel corso del quale si realizzano farfalle personalizzate in cartone colorato da portare a casa come ricordo.

Tra le tante specie che si potranno osservare in volo: la Farfalla Civetta, che per difendersi somiglia in modo incredibile ad una civetta; la Falena Cobra, tra i lepidotteri più grandi al mondo; la Farfalla Monarca, che riesce a vivere anche sei mesi; la Farfalla Foglia, un esempio fantastico di mimetismo; la Morpho Blu, si dice sia la più bella al mondo; e tantissime altre…



Da quest’anno la Casa delle Farfalle è nella stessa area del Museo dell’Etna e dell’Apiario dell’Etna.

Per chi non ha ancora visitato queste strutture si potrà approfittare del biglietto unico scontato.

