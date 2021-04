Caso Usr Marche 25 aprile, Cgil e Flc chiedono l’intervento del ministro Bianchi

Nella giornata della ricorrenza della Festa della liberazione, si accende la protesta sindacale per il messaggio, considerato “revisionista”, inviato alle studentesse e agli studenti marchigiani sul 25 aprile dal Direttore Generale dell’Usr Marche Ugo Filisetti. Oltre all’indignazione del sindacato Unicobas, arriva la richiesta di intervento del ministro Patrizio Bianchi anche da parte della Cgil Marche.

Ricordiamo che il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha inviato una lettera a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, sostanzialmente equiparando i morti italiani del biennio 1943-45 “senza distinzione di parte”.

Intervenga il ministro dell’Istruzione

Non è la prima volta che nella ricorrenza della festa della liberazione, la CGIL e FLC CGIL Marche si sentano toccati profondamente da questo genere di messaggi istituzionali inviato dall’USR alle studentesse e agli studenti per la celebrazione della ricorrenza del 25 aprile.

“Segreterie regionali delle CGIL Marche e della FLC CGIL Marche – si legge nella nota sindacale – sono esterrefatte e profondamente sconcertate per l’ennesimo messaggio che il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott. Marco Ugo Filisetti, ha inviato alle studentesse e agli studenti marchigiani in occasione del 25 Aprile, Giornata della Liberazione.

Banale e stucchevole nella sua foga nostalgica e revisionista, ormai a ogni anniversario sembra non voler perdere occasione per scrivere a studenti e studentesse vestendo i panni di un tribuno, ruolo che non gli compete affatto: il Ministro intervenga subito“, chiede il sindacato.

Costituzione nasce dalla Resistenza e dall’antifascismo

“E nel propugnare la sua retorica antistorica, continua a mistificare la storia e tradendo proprio lo spirito della Costituzione – sostengono Cgil Marche e Flc -. A tale proposito, vogliamo ricordare al Direttore che quella repubblicana non è la “nuova” Costituzione ma “la” Costituzione, nata dalla Resistenza e dall’antifascismo”.

“Quel 25 aprile del 1945 – continuano i sindacati -, con la sollevazione delle ultime città del nord Italia, mise fine al periodo più buio del nostro Paese. Un’Italia in ginocchio usciva cosi dalla tragedia e dalle devastazioni della guerra in cui fu trascinata, al fianco del nazismo, dalla follia del fascismo. Un regime che calpestò le coscienze e le istituzioni e che lasciò una ferita profonda”.

Quello precedente al 1945, ricordano le organizzazioni sindacali, fu “un ventennio in cui furono cancellati diritti e libertà, dalle libertà di espressione politica, sindacale, di stampa, di associazione; con la repressione violenta degli oppositori politici; con le vergognose leggi razziali, con le deportazioni; con la guerra“.

Studiare Calvino per capire

La dura nota sindacale chiude con “un consiglio spassionato al Direttore Filisetti: forse sarebbe il caso che nel suo ruolo educativo consigliasse agli studenti marchigiani di studiare uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, Italo Calvino, che nel suo primo romanzo, “Il Sentiero dei nidi di ragno”, scrisse: “…dietro il milite delle brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono”.

Buon 25 Aprile a tutte e tutti. Buona Festa della Liberazione.

