Catania G20, il ministro Bianchi in conferenza stampa. DIRETTA ore 17:20

È il giorno del G20, Catania col suo splendido monastero dei Benedettini si prepara a ospitare i ministri dell’istruzione e del lavoro dei Paesi membri. Tema centrale del dibattito la povertà educativa, problema da sempre spinoso, ed oggi ancor di più per colpa della pandemia che ha peggiorato le fragilità dei giovani.

A presiedere l’evento sarà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi che in questi mesi, ha spesso ripetuto come uno dei problemi dell’Italia, accresciuto dalla pandemia, è stato la dispersione scolastica. Il nostro Paese rimane infatti agli ultimi posti in Europa come tasso di fuga dalla scuola. E la Dad ha messo a nudo anche i diversi contesti nazionali, con forti disuguaglianze regionali.

Ci sarà dunque molto da lavorare nella fase post pandemica, affinchè la scuola riesca a recuperare le situazioni più complesse dei giovani.

Nel corso del pomeriggio, al monastero dei Benedettini di Catania, si svolgerà la conferenza stampa presieduta dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. La Tecnica della Scuola seguirà l’evento con una diretta a partire dalle 17:20 in compagnia del direttore Alessandro Giuliani e del vicedirettore Reginaldo Palermo.