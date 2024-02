CCNL 2019-2021, i Sindacati chiedono un incontro al Ministero sull’attuazione delle nuove previsioni

Il nuovo CCNL “Istruzione e ricerca” 2019-21, siglato il 18 gennaio scorso, contiene numerose novità per il personale scolastico, la cui applicazione necessita di avviare quanto prima le previste relazioni sindacali tra Ministero e sindacati.

Per questa ragione, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (FSUR CISL, FLC CGIL, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e ANIEF) hanno inviato al Capo di Gabinetto del Ministro una lettera in cui sollecitano l’avvio degli incontri al fine di dare seguito alle previsioni contenute nel nuovo CCNL con priorità per quegli istituti che comportano attribuzioni di benefici economici.

In particolare, queste sono le priorità suLle qualI le OO.SS. chiedono un immediato confronto:

i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all’Art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche [art. 30 comma 9 a6]

i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione, in particolare i passaggi di Area del personale Ata) [art. 30 comma 9 a4]

i criteri per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali che rivestano carattere deliberativo [art. 44 comma 6].

l’importo dell’indennità di disagio di cui all’art. 77 (Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo) [art. 30 comma 4 a6]

l’importo dell’indennità di cui all’art. 54 comma 4, ultimo periodo (Incarichi specifici al personale ATA) [art. 30 comma 4 a7]

l’incremento dell’indennità di direzione parte variabile di cui all’Art. 56, comma 1 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) [art. 30 comma 4 a8] Il

i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim [art. 30 comma 9 a5]

gli obiettivi e le finalità della formazione del personale [art. 30 comma 9 a1]

i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA [art. 30 comma 4 a3]

linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro [art. 30 comma 9 a7]

mobilità [art. 34]

aggiornamento composizione Organismo paritetico per l’innovazione [art. 7 comma 1].

LA LETTERA DEI SINDACATI