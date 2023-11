CCNL scuola 2019-2021, facciamo chiarezza sulle nuove norme contrattuali

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle nuove norme contrattuali con il CCNL scuola 2019-2021.

1) Molte contrattazioni di istituto si sono arenate nell’incertezza di utilizzare i parametri economici del CCNL scuola 2019-2021 o quelli dei CCNL precedenti. Qual è il consiglio che può essere dato ai dirigenti scolastici e alla RSU?

Occorre precisare che, al momento ( forse almeno fino a dicembre 2023), la contrattazione integrativa di Istituto può essere redatta in base ai contratti e alla legislazione vigenti. Per poter utilizzare i parametri economici previsti nel CCNL scuola 2019-2021, il Dirigente Scolastico, la RSU e i sindacati territoriali partecipanti, potrebbero prevedere nel contratto integrativo di istituto l’accantonamento del 10% del fondo di Istituto, oppure fare una contrattazione su base forfettaria e non su base strettamente oraria.

Il problema di tali contrattazioni è quello di possedere un fondo di Istituto pari a quello dell’anno scolastico passato con compensi orari aumentati, dal rinnovo contrattuale 2019-2021, del 10% per tutte le attività.

2) Con il nuovo CCNL scuola 2019-2021, nell’informazione successiva di riscontro dell’uso del fondo di Istituto e del MOF, il dirigente scolastico potrà consegnare il quadro dei compensi accessori riferito ai singoli nominativi dei dipendenti della scuola?

No, non potranno più essere associati ai compensi accessori i nominativi dei destinatari. Ai sensi dell’art.30, comma 10, lettera b3) del CCNL scuola 2019-2021 i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

3) Quale novità c’è sul nuovo CCNL 2019-2021 riguardo i permessi per motivi personali e familiari del personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche?

Ai sensi dell’art.35, comma 12 del CCNL scuola 2019-2021, il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).