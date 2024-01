CCNL Scuola 2019-21, per il personale tecnico e amministrativo possibile il lavoro agile e il lavoro da remoto

CCNL Scuola 2019-21, per il personale tecnico e amministrativo possibile il lavoro...

Il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche potranno svolgere la propria attività in modalità agile o da remoto.

Lo prevede il titolo III del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, siglato il 18 gennaio.

Lavoro agile

Il Capo I disciplina il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017, specificando che trattasi di “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.”

Le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.

Il datore di lavoro (nel caso delle scuole, il Dirigente scolastico) è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Lavoro da remoto

Il successivo Capo II disciplina invece altre forme di lavoro a distanza, in particolare il lavoro da remoto (art. 16).

In questo caso, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. L’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione.

Le prestazioni che è possibile svolgere da remoto sono individuate dalle istituzioni scolastiche previo confronto sindacale.

