Cecilia Sala liberata, sta rientrando in Italia. Palazzo Chigi: “Intenso lavoro di diplomazia”

La giornalista de Il Foglio e di Chora Media Cecilia Sala è stata liberata poche ore fa in Iran e sta facendo rientro in Italia. La donna era stata arrestata lo scorso 19 dicembre senza nessuna accusa formale ed era stata posta in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Evin. La stessa giornalista aveva denunciato le durissime condizioni a cui era posta.

Questa mattina Palazzo Chigi ha annunciato il rilascio dopo un “intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence”. La premier Giorgia Meloni ha avvisato personalmente i genitori della giornalista e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla liberazione di Cecilia Sala. L’arrivo in Italia è previsto per le 15,30.

Frassinetti: “Per Meloni priorità sicurezza dei cittadini italiani”

“Grande soddisfazione e felicità per la liberazione di Cecilia Sala. Per prima cosa ringrazio chi si è impegnato per ottenere questo straordinario risultato frutto del lavoro del Governo, di intelligence e di diplomazia. Va ancora una volta evidenziato come il Presidente Meloni con la sua autorevolezza a livello internazionale abbia dimostrato di avere come priorità la sicurezza dei suoi cittadini. È proprio il caso di dire che con Giorgia Meloni l’Italia c’è!” quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al Merito.