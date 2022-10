Cedolino, come cambiare in autonomia la modalità di riscossione dello stipendio su NoiPA

Cedolino, come cambiare in autonomia la modalità di riscossione dello stipendio su...

Da inizio mese, i dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico, possono variare in autonomia le modalità di riscossione dello stipendio su NoiPA.

L’operazione è possibile utilizzando il servizio “Gestione Modalità di riscossione” disponibile nella sezione “Servizi Stipendiali” dell’area personale del portale NoiPA.

La funzionalità è stata rafforzata sotto il profilo della sicurezza con l’introduzione di un sistema che permette di verificare in tempo reale che il codice fiscale dell’utente che sta effettuando la variazione sia intestatario o cointestatario dell’IBAN inserito.

Il servizio non consente, al momento, di inserire modalità di pagamento su libretto postale smart e su IBAN esteri. In questi casi la modifica può essere richiesta al proprio Ufficio responsabile del trattamento economico.

Per usufruire del servizio, è necessario accedere all’Area personale del sistema NoiPA con le modalità indicate nella pagina del portale Accesso area personale. In particolare, nel caso di accesso con codice fiscale e password o SPID livello 2 è necessario abilitare la One Time Password (OTP). Si può ottenere l’OTP dall’app ufficiale NoiPA seguendo le istruzioni disponibili nella sezione “Abilita OTP”.

All’interno della pagina “Gestione modalità di riscossione” è possibile visualizzare l’elenco dei contratti dell’amministrato e selezionare il contratto per cui si vuole effettuare la modifica della modalità di riscossione dello stipendio, dopo aver premuto il tasto di abilitazione della form di modifica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale utente del servizio.