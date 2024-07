Cellulari in classe aboliti nelle scuole di New York: funzionerà?

Oramai i supporti tecnologici – specie quelli di piccole dimensioni, che risultano versatili e funzionali – hanno preso a far parte della nostra vita quotidiana, modificandone anche nel profondo i costrutti, le interazioni, le condotte che la caratterizzano. Anche l’apprendimento, come funzione cognitiva, ha subito delle modifiche sostanziali da oltre un ventennio: compaiono le Lavagne Interattive Multimediali, le applicazioni sui primi smartphones d’uso comune (grafica, matematica, banalissime calcolatrici aritmetiche) e, solo in seguito, veri e propri portali di e-learning, con i quali ci siamo confrontati a seguito dell’annuncio dell’emergenza sanitaria dal COVID-19 già nel marzo 2020.

Come sostenne quasi 15 anni fa Jan Hearth, padre concettuale della didattica multimediale con il suo capolavoro 200 Tools for Learning, non è possibile fare a meno e non osservare l’innovazione tecnologica, ma dunque bisogna osare – e rischiare – con il file di considerarla un valido e potente alleato per l’erogazione della didattica frontale. L’inferno è comunque lastricato di buone intenzioni, e sappiamo che la situazione, in certe aree e gradi della scuola, è sfuggita di mano. Avere un cellulare costantemente in mano è dannoso per l’apprendimento e limita enormemente la concentrazione; risultato: un calo netto e tragico delle prestazioni, osservabile anche in Italia dai risultati controversi delle prove INVALSI. Rischiare o bannare definitivamente i telefoni cellulari in classe, dunque? Negli USA il dibattito è aperto su base territoriale: in California si stanno mettendo in piedi delle iniziative di utile ed ambiziosa integrazione tra la didattica tradizionale – fatta e caratterizzata, per intenderci, da gessetto e lavagna – e quella multimediale, con supporto di piattaforme apposite. A New York, solo di recente, il Dipartimento pubblico per l’Educazione ha annunciato un ban dei telefoni cellulari ed apparecchi elettronici da tutte le scuole pubbliche del distretto. Funzionerà davvero?

Preoccupazioni e misure

Potrebbero presto mancare i telefoni agli studenti di New York City, il più grande distretto scolastico della nazione. David Banks, il rettore delle scuole pubbliche di New York City, ha annunciato mercoledì che lui e il sindaco Eric Adams intendono vietare l’uso dei telefoni nelle prossime settimane, affermando che i telefoni sono passati da una distrazione a una dipendenza per molti degli oltre 900.000 studenti della città e delle aree limitrofe. “Non sono solo una distrazione, i ragazzi ora sono completamente dipendenti dai telefoni”, ha detto Banks in un’intervista con l’affiliata locale Fox WNYW. “E molti genitori lo capiranno perché anche quando gli alunni non vanno a scuola, è molto difficile convincerli ancora a parlare tra loro. Sono sepolti nei loro telefoni 20 ore al giorno.” La notizia del divieto – che secondo Banks potrebbe entrare in vigore già a gennaio – fa seguito alla decisione del distretto scolastico unificato di Los Angeles all’inizio di questo mese di vietare l’uso del cellulare e dei social media da parte degli studenti a partire dal prossimo anno.

E questo avviene mentre genitori, educatori e politici esprimono una crescente preoccupazione non solo per le sfide che i telefoni possono presentare per il rendimento scolastico degli studenti, ma anche per il loro benessere e salute generali. Molti di questi timori sono stati sottolineati questo mese, quando il chirurgo generale americano Vivek Murthy ha chiesto al Congresso di richiedere l’avvertimento generale di un chirurgo specializzato sui social media, citando il potenziale danno per bambini e adolescenti in particolare. “L’etichetta di avvertimento che sto richiedendo“, ha detto Murthy a NPR, “… aiuterebbe a garantire che i genitori sappiano ciò che sappiamo, come professionisti della sanità pubblica e medici, ovvero che esiste davvero un’associazione tra l’uso dei social media e danni alla salute mentale degli adolescenti”. Con New York e Houston ora pronti a diventare i due distretti più grandi in grado di affrontare queste preoccupazioni con nuovi divieti, ecco uno sguardo a dove altri divieti vengono applicati negli USA.

Ban a macchia di leopardo: il caso statunitense

La storia dei divieti relativi all’utilizzo di telefoni cellulari in classe negli USA risale ad almeno 35 anni fa. Nel 1989, il Maryland ha inaugurato uno dei primi provvedimenti con il divieto dei cercapersone e dei “telefoni cellulari”, approvato dai legislatori in parte in risposta a un’impennata delle vendite di farmaci illegali. Ma sulla scia del massacro della Columbine High School del 1999, molti distretti scolastici iniziarono a riconsiderare i divieti per aiutare gli studenti e i loro genitori a mettersi in contatto in caso di emergenza. Negli ultimi anni, il pendolo ha iniziato a oscillare nella direzione opposta, poiché le preoccupazioni per gli studenti distratti e i rischi legati all’uso dei social media tra i giovani studenti hanno continuato a crescere.

Oggi, secondo il Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti, circa tre quarti delle scuole hanno una qualche forma di politica che proibisce l’uso non accademico dei cellulari in classe. I singoli distretti scolastici hanno per lo più guidato la carica quando si tratta di superare limiti o divieti assoluti, ma gli stati hanno iniziato sempre più a entrare nella mischia. L’anno scorso, la Florida è diventata il primo stato a vietare i telefoni nelle scuole pubbliche con una legge che vieta l’uso del cellulare da parte degli studenti durante le lezioni. La legge blocca anche l’accesso ai social media per gli studenti tramite Wi-Fi distrettuale e bloccato per accessi su portali social e siti indesiderati. Anche l’Indiana ha approvato una legge simile all’inizio di quest’anno, e anche stati tra cui Kansas, Louisiana, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania e Vermont stanno osservando quella che sta diventando nota come legislazione sulle “scuole senza telefono”.