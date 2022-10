Cellulari in classe, il prof influencer Schettini: “Docenti, riscopriamo il gusto di dare noi delle linee guida” – La Tecnica della Scuola a Didacta

“Il concetto di smartphone-free è pericoloso, crea una sorta di criticità. Riscopriamo il gusto, noi docenti, di dare delle linee guida in classe. Dobbiamo noi mettere delle regole. I cellulari sono degli strumenti, dobbiamo noi stabilire paletti. Non dobbiamo aspettare che il Ministero ci dica come agire”. Lo ha detto, al primo appuntamento della Tecnica della Scuola alla fiera Didacta Sicilia, nel corso della prima giornata dedicata alla #didattica, il prof Vincenzo Schettini, influencer da 280mila iscritti al canale YouTube e 670mila followers su Tik Tok, che ci ha parlato di motivazione e di come fare a rendere affascinante una materia ostica, nel suo caso specifico la fisica.

“Responsabilità in più in quanto docente e influencer? I docenti sono influencer; anche quelli del passato lo erano in quanto condizionavano anch’essi le scelte di chi avevano di fronte. Sia che avvenga tra le mura scolastiche che sui social non cambia. I miei colleghi mi fanno i complimenti perché li rappresento, perché do un giusto smalto al mestiere. Non è importante che i docenti facciano didattica in rete, ma è importante che usi i contenuti della rete per divertirsi e crescere anch’essi, per integrare le proprie lezioni”, ha aggiunto.

