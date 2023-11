Centenario nascita don Milani: risorse e materiali per le scuole nell’ambiente virtuale realizzato da Indire

Centenario nascita don Milani: risorse e materiali per le scuole nell’ambiente virtuale...

Lo Spazio Don Milani (https://spaziodonmilani.indire.it/), nato all’indomani del centenario della nascita del priore di Barbiana, l’ambiente virtuale realizzato da INDIRE, si arricchisce di nuove risorse.

Alle interviste, i seminari, le attività didattiche realizzate dalle scuole per l’occasione e le immagini fotografiche si aggiunge Don Milani allo schermo.

Per rendere visibili le molte facce del priore di Barbiana, intellettuale, prete, parroco, pedagogista, educatore, intransigente, moderno, visionario, contestatore, ironico, ribelle, obbediente, giusto, che il piccolo e grande schermo ci restituisce, sono a disposizione numerose risorse per comprendere meglio i tanti volti di uno dei protagonisti della storia dell’educazione in Italia (al https://spaziodonmilani.indire.it/don-milani-allo-schermo/)

Don Lorenzo Milani è senz’altro una delle figure che maggiormente ha trovato rappresentazione nel cinema, di finzione o documentario, nella televisione e nei media digitali. Il suo carisma, la sua eccezionalità, l’anticonformismo, la dimensione culturale della sua azione ne hanno fatto una figura che ha affascinato e continua ad affascinare autori e registi.

L’INDIRE propone con questa rassegna un’occasione per scuole e tutti coloro che sono interessati alla sua vicenda umana, professionale e pedagogica, per ricordare il suo lascito morale, culturale e politico. Inoltre, a corredo della selezione di audiovisivi qui presentata sono proposti una filmografia e una piccola bibliografia sulla rappresentazione di Don Milani nel piccolo e nel grande schermo.

I materiali

Si tratta di una raccolta di diciassette film, documentari e reportage, prodotti dal 1963 al 2023, che raccontano l’avventura educativa e civile del priore di Barbiana. Accanto a materiali originali, realizzati quando Don Lorenzo era ancora in vita, vere e proprie fonti primarie per approfondirne la vicenda, gli audiovisivi selezionati comprendono opere di finzione, come “Addio a Barbiana”, del regista francese Kleindiest, “Don Milani priore di Barbiana” dei fratelli Frazzi, e numerosi servizi televisivi, prevalentemente realizzati dalla RAI, che presentano interviste a testimoni chiave, ricostruzioni storico-biografiche, riflessioni sull’attualità del pensiero milaniano.

Ciascuna risorsa è accompagnata da informazioni essenziali, da una breve sinossi e da un link attraverso il quale è possibile accedere al filmato. La sezione presenta inoltre una filmografia completa e una bibliografia dedicata alla rappresentazione di Don Milani sul piccolo e sul grande schermo.

Questa iniziativa, come le rassegne su Gianni Rodari e Mario Lodi, è parte integrante de La scuola allo schermo, il progetto che dal 2020 porta avanti un lavoro di ricerca e diffusione del linguaggio audiovisivo come strumento per la ricerca, la formazione degli insegnanti e la didattica.