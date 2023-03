Cento: a pagare per i bulli saranno i genitori. Multe fino a 300 euro

Bulli in azione? Pagano le famiglie. Succede a Cento, in provincia di Ferrara, dove il Comune ha deciso di passare all’azione contro quei ragazzi che si comportano in modo a dir poco negativo. Lo riporta l’Ansa.

Il 22 marzo verrà votato il nuovo regolamento di polizia urbana. All’interno di questo è stato introdotto l’articolo 7 bis, suddiviso in sei commi, in cui è indicata la possibilità per l’Amministrazione di contestare una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro a chi ha la patria potestà dei ragazzini che dovessero tenere in ambito scolastico e fuori atteggiamenti che possono “costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza”.