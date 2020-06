Centri estivi per bimbi 0-3 anni: via libera del Comitato tecnico scientifico

“Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo all’estensione delle linee guida per le attività estive destinate alla fascia 0-3 anni”: l’annuncio arriva attraverso un post della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti pubblicato in queste ore su Facebook.

“Ci abbiamo lavorato in queste settimane, insieme ai Comuni, alle Province, alle Regioni, alla Società Italiana di Pediatria e agli altri Ministri competenti, – aggiunge Bonetti – consapevoli dell’importanza di restituire, in totale sicurezza, anche ai più piccoli quel diritto al gioco e alla relazione, fondamentali per lo sviluppo integrale della persona”.

La notizia è stata rilanciata con soddisfazione anche dalla viceministra dell’Istruzione Anna Ascani che afferma: “Sono felice che il Comitato tecnico scientifico abbia finalmente dato parere favorevole all’estensione delle linee guida per le attività estive alla fascia di bambini da zero a tre anni. Abbiamo lavorato per questo con le Ministre Bonetti e Azzolina, con la sottosegretaria Zampa, con molti colleghi parlamentari e con gli Enti Locali”.

“Ora – aggiunge Ascani – è importante che a questi bambini si consenta di tornare alla socialità sin dal 15 Giugno, superando le restrizioni previste nell’ultimo DPCM per i servizi educativi, ovvero quei servizi che fanno strutturalmente parte del sistema integrato di educazione e istruzione secondo il decreto legislativo 65 del 2017”.

“Nelle prossime ore – conclude la viceministra – continueremo a lavorare, quindi, affinché, in piena sicurezza, si possa dare a bambini e famiglie una certezza sin dalle prossime settimane. Era un impegno che mi ero assunta e questo primo passo dimostra che siamo sulla buona strada”.