Certi docenti non dimenticano mai i loro alunni, neanche dal letto d’ospedale: prof veneto malato mette i voti fino a poco prima di morire

“Amava il suo lavoro, ha insegnato fino all’ultimo e messo i voti ai suoi alunni dal letto d’ospedale, e ci teneva tanto ai suoi studenti, a cui insegnava non solo i diritti ma anche i doveri”: sono parole toccanti quelle della moglie di un docente di Diritto ed Economia per anni in cattedra nelle scuole della Marca, in provincia di Treviso, venuto a mancare per tumore fulminante che l’ha portato via in soli tre mesi.

L’attaccamento per la professione e gli allievi

Sono parole che rimarcano ancora una volta l’attaccamento dei docenti, o almeno una buona parte di loro, verso la professione e, soprattutto, i loro alunni: un caso da mettere bene in evidenza anche come risposta a chi sostiene che gli insegnanti sono dei privilegiati che svolgono un lavoro semplice e con una durata giornaliera minima. Invece, ancora una volta dimostrano con i fatti che il loro attaccamento al lavoro e agli allievi è totale. Anche in contesti difficili, addirittura drammatici. Al punto di non dimenticare gli alunni nemmeno quando si è colpiti da un grave problema personale o di salute.

Il prof di scuola secondaria superiore, A.M., riporta il Corriere Adriatico, aveva solo 60 anni ed era in servizio all’istituto Fermi di Treviso: “conosciutissimo e stimato da tutti in paese e nella provincia di Treviso, si era laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari e aveva insegnato tutta la vita Diritto ed Economia in numerose scuole superiori a cavallo tra la Marca e il Veneziano”.

“Amava il suo lavoro”

“Era una buona e brava persona e soprattutto un bravo professore – ha detto la moglie – perché amava il suo lavoro: ha insegnato fino all’ultimo e messo i voti ai suoi alunni dal letto d’ospedale, e ci teneva tanto ai suoi studenti, a cui insegnava non solo i diritti ma anche i doveri”.

Il docente, si legge nell’articolo, non si limitava ad insegnare, ma aiutava anche “la moglie Dolores e la figlia Helena, commercialista, nel loro studio di consulenza amministrativa, fiscale e tributaria di via Roviego, punto di riferimento per tante imprese e cittadini”.