Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale; quando e come va presentata al fine di sciogliere la riserva

Il 28 giugno 2024 è scaduta la domanda d’inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per i diversi profili professionali del personale ATA terza fascia, prevedendo, quale titolo d’accesso, ad eccezione del profilo del collaboratore scolastico, oltre al titolo di studio, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Mancanza della certificazione

Il decreto in ogni caso ha consentito ai candidati non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, di potersi inserire nella graduatoria di terza fascia con riserva fermo restante il conseguimento entro il 30 aprile del 2025.

Richiesta chiarimenti



Un nostro lettore, in merito allo scioglimento della riserva ci ha scritto:

“Gentilissima redazione, entro il termini previsti dal decreto ministeriale, ho presentato la domanda per il profilo di assistente amministrativo impegnandomi, così come afferma la normativa, a conseguire il suddetto titolo entro il 30 aprile del 2025 per cui mi sono iscritto presso un ente al fine di conseguire il titolo il più presto possibile. Secondo quanto mi riferiscono il corso dovrebbe concludersi entro la fine di agosto, per cui vorrei sapere come fare per sciogliere la riserva? Posso inviare il titolo presso la scuola capofila indicata nella domanda? In attesa di un vostro gentile riscontro porgo i miei più cordiali saluti”

Come inserire la certificazione

Gentilissimo lettore, in merito alla tua richiesta, cercheremo di fare chiarezza tenendo presente che a oggi non è dato sapere quale procedura sarà attivata per inserire la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, ma possiamo affermare, con un’alta percentuale di certezza, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito in prossimità della scadenza (30 aprile 2025) o nei primi giorni di maggio 2025 comunicherà la procedura del come inserire il titolo e sciogliere la riserva.

Procedura prevedibile

Quasi certamente la procedura sarà in modalità telematica, così com’è stata per la presentazione della domanda e prevederà un intervallo di tempo al fine di consentire a tutti i candidati di sciogliere la riserva in ottemperanza alla disposizione del decreto, fermo restante che decorso tale termine, senza che si sia conseguita la certificazione di alfabetizzazione digitale, si decade dalle graduatorie.

Certificazioni valide

Sono considerate valide a tutti gli effetti, le certificazioni che rispondono ai seguenti requisiti indicati nella dichiarazione congiunta n. 5 all’articolo 59 del CCNL 2019/2021:

• la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale ( accredia) che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei;

• tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento;

• essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria;

• attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.