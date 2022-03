Certificazioni informatiche: Cosa sono?

In un mondo globalizzato come quello in cui viviamo oggi, è necessario dimostrare di essere in possesso di competenze certificate in base all’impego professionale che si vuole ottenere. Attualmente, le certificazioni informatiche fanno parte di quelle conoscenze essenziali richieste nel mondo del lavoro o nei concorsi pubblici, che permettono di avviare o consolidare la propria carriera.



Le certificazioni informatiche sono dei documenti che certificano le competenze acquisite nell’ambito della tecnologia e della comunicazione, riconosciute e spendibili nel mercato nazionale.



Perché le certificazioni informatiche possono essere utili in ambito lavorativo?

Ottenere un documento che attesta le proprie competenze informatiche non solo permette di incrementare il valore del proprio CV, ma anche accrescere le opportunità disponibili in modo da facilitare l’assunzione per un futuro posto di lavoro. In particolare, coloro che vogliono partecipare a concorsi pubblici (es. il personale ATA e docente), possono aumentare il proprio punteggio in graduatoria. Le certificazioni informatiche sono sempre più richieste in risposta al mondo del lavoro che sta gradualmente introducendo il digital. Per questo motivo, bisogna analizzare il proprio percorso lavorativo e capire quale tipologia di percorso sia il migliore per la propria formazione professionale. Come ottenere una certificazione informatica?

Ogni anno il Ministero dell’Istruzione presenta un elenco degli Enti autorizzati al rilascio di certificazioni che erogano percorsi formativi a riguardo. Quindi, è importante valutare con attenzione quali enti posseggano effettivamente gli accreditamenti ministeriali e i vantaggi offerti.

ICOTEA, Istituto Universitario accreditato dal MIUR, è autorizzato al rilascio di certificazioni informatiche riconosciute e spendibili nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici. Attraverso la piattaforma e-learning attiva 24/7 è possibile accedere al percorso di formazione a distanza, quando e come si vuole.

ICOTEA eroga le seguenti certificazioni informatiche:

