Certificazioni linguistiche in GPS e nel bando dei concorsi, ecco quali attestati sono validi secondo una FAQ ufficiale del MIM

Un nostro lettore ci scrive se sono validi gli attestati di certificazione linguistica che lui ha dichiarato in sede di compilazione delle domande GPS per il biennio 2024/2026 e rilasciati da una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica. In particolare il lettore si riferisce ad un diploma di perfezionamento 1500 ore e 60 CFU di insegnamento di discipline non linguistiche con metodologia CLIL di lingua Francese e di una attestazione di livello B2 di lingua Francese.

FAQ ufficiale del MIM

La questione delle certificazioni linguistiche rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazione linguistica è arrivata ad un punto che sulla validità di tali titoli si è espresso pure il MIM con una nota specifica e poi anche con una FAQ ufficiale.

La FAQ posta è la seguente:

D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.4.10 e B.4.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?

R: Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

– certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;

– certificazione CeClil;

– certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

– Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

Nota MIM n.11276 dell’11 giugno 2024

Ad entrare nel merito della validità dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica è direttamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una specifica nota n.11276 dell’11 giugno 2024.

Nella nota è scritto che “Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).

Confrontarsi con gli uffici competenti

I docenti che sono in possesso di titoli di certificazione linguistica, CLIL o di livello B2, C1 o C2, rilasciati dalle Scuola Superiori di Mediazione Linguistica, prima di presentare tali certificazioni nei titoli per i concorsi a cattedra PNRR o per le GPS, farebbero meglio a confrontarsi con gli uffici competenti della valutazione dei titoli, ovvero USR e USP, per evitare problematiche di annullamento dei punteggi in fase di controllo dei titoli. A volte capita che tale annullamento comporti la perdita del posto e l’impossibilità di trovare un’altra supplenza, per cui è sempre meglio avere certezza della validità del titolo.