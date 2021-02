Cervellotik Education e la proposta online per i PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro): la piattaforma SchoolUP

Cervellotik Education e la proposta online per i PCTO (ex Alternanza Scuola...

Il covid e la scuola

Il mondo scuola è stato uno dei più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, con la sospensione improvvisa delle attività e delle lezioni in presenza, sostituite da attività prettamente a distanza e online. Le vicissitudini legate al Covid non hanno risparmiato i PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). Grazie ai PCTO gli studenti degli ultimi tre anni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado entrano in contatto con il mondo del lavoro tramite percorsi di orientamento, spesso con un’esperienza in azienda.

La situazione odierna pone le scuole di fronte a diverse criticità rispetto al tema dei PCTO in presenza, con un carico eccessivo di responsabilità per le aziende ospitanti e per le scuole stesse. La strada alternativa è quella dell’utilizzo di piattaforme didattiche online che offrono percorsi di qualità e in piena sicurezza.

Cervellotik Education, PMI innovativa che opera nel settore dell’online education, è tra le realtà nazionali selezionate e finanziate da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione.

Cervellotik Education da anni propone soluzioni innovative per la didattica digitale e, tra queste, SchoolUP, piattaforma web per i PCTO online, il contrasto alla povertà e alla dispersione educativa.

PCTO online con SchoolUP: un percorso gratuito per la tua scuola!

SchoolUP è rientrata tra le best practices del Ministero dell’Istruzione già nel 2016 (i “40 campioni dell’Alternanza”) per aver sviluppato percorsi di “Alternanza di qualità” ed è stata premiata a livello internazionale con il Global Junior Challenge per la categoria “Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.

Tramite la piattaforma SchoolUP, gli studenti potranno svolgere i loro percorsi PCTO online, in maniera smart e in piena sicurezza. I ragazzi useranno soluzioni pre-strutturate “chiavi in mano”.I percorsi comprendono: l’educazione all’imprenditorialità (tramite l’esperienza dell’impresa formativa simulata di nuova concezione), il mondo del lavoro, la scrittura creativa e le professioni digitali come quella del blogger.

Tutti i percorsi implementano metodologie didattiche innovative, come classe capovolta, peer learning e gamification. L’obiettivo è lasciare agli studenti autonomia e flessibilità nell’apprendere e nello svolgere le attività per acquisire conoscenze e competenze trasversali (soft skills) e per la vita (life skills), oltre a quelle digitali (digital skills).

Cervellotik Education supporta le scuole in questo momento delicato con l’attivazione di un percorso gratuito utile al raggiungimento del monte ore PCTO.

Richiedi il percorso gratuito per la tua scuola compilando il seguente form

Per info e approfondimenti consulta il CatalogoSchoolUP oppure contattataci all’indirizzo [email protected]

pubbliredazionale