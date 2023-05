Cessione del quinto per dipendenti pubblici: quali sono i vantaggi?

La cessione del quinto è una forma di prestito che consente ai dipendenti pubblici di ottenere un finanziamento a tassi di interesse vantaggiosi. In particolare, questo tipo di prestito – unico nel suo genere nel panorama finanziario – è riservato ai dipendenti pubblici, statali e parapubblici. Tutti coloro che lavorano presso scuole, università o che fanno parte del personale ATA, quindi, possono richiedere il prestito, purché abbiano un contratto a tempo indeterminato e superato il periodo di prova.

Ma quali sono i vantaggi della cessione del quinto per i dipendenti pubblici? In questo articolo, esploreremo le principali ragioni per cui sempre più dipendenti pubblici stanno optando per questa forma di prestito.

5 buoni motivi per scegliere la cessione del quinto

Tasso fisso e vantaggioso

Il primo vantaggio della cessione del quinto per i dipendenti pubblici è il tasso agevolato. Grazie alla garanzia fornita dallo stipendio mensile, infatti, le banche sono disposte a concedere prestiti a tassi di interesse più bassi rispetto ad altre tipologie di finanziamenti come il prestito personale. Inoltre, la cessione del quinto garantisce una maggiore sicurezza, in quanto il rimborso avviene attraverso trattenute mensili dirette dallo stipendio, azzerando la possibilità di problemi con i pagamenti (che potrebbero far scattare una segnalazione al CRIF, anche se causati da un banale problema tecnico o disguido con la banca).

Flessibilità

Un altro vantaggio della cessione del quinto per i dipendenti pubblici è la maggiore flessibilità nella scelta della durata del prestito e delle rate mensili. La durata del prestito può variare da un minimo di 24 mesi a un massimo di 120 mesi, mentre la rata mensile non può superare il 20% dello stipendio netto. Questo significa che i dipendenti pubblici possono scegliere la soluzione di finanziamento più adatta alle proprie esigenze, senza dover sostenere costi eccessivi o vincoli troppo rigidi.

Importo erogabile elevato

La cessione del quinto può arrivare ad un importo massimo finanziato di 75.000 euro, contro i 30.000 euro che è possibile richiedere con il prestito personale.

Burocrazia snella e tempistiche veloci

Inoltre, la cessione del quinto per i dipendenti pubblici è caratterizzata da una maggiore rapidità nell’ottenimento del finanziamento. Grazie alla maggiore sicurezza garantita dallo stipendio mensile, infatti, le banche sono in grado di erogare il prestito in tempi molto rapidi, senza richiedere lunghe istruttorie o ulteriori garanzie.

Anche per cattivi pagatori e iscritti al CRIF

Ma la cessione del quinto per i dipendenti pubblici presenta anche altri benefici, come la possibilità di richiedere il prestito anche in presenza di protesti o segnalazioni di cattivi pagatori.

In conclusione, la cessione del quinto per i dipendenti pubblici rappresenta una soluzione di finanziamento estremamente conveniente, sicura e flessibile.

Come richiedere la cessione del quinto?

Sono molte le società finanziarie, banche incluse, che offrono la cessione del quinto tra i loro prodotti finanziari. Di solito il primo passo per ottenere il finanziamento è richiedere un preventivo gratuito, compilando una richiesta online o recandosi direttamente nella filiale di zona più vicina. Ti consigliamo di chiedere più di un preventivo a Istituti Finanziari diversi per trovare il prestito più conveniente per te.

