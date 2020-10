Cgil, Cisl, Uil: la ministra ci convochi urgentemente

La vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, i segretari confederali di Cisl e Uil Angelo Colombini e Ivana Veronese, i segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi e Pino Turi, scrivo una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sollecitando un immediato confronto, alla luce del nuovo Dpcm firmato ieri dal Presidente Conte.

“Chiediamo un incontro urgente sulle misure per il contrasto e il contenimento di Covid-19 e dell’intensificarsi dell’emergenza pandemica, oltre che degli interventi sul sistema di istruzione contenuti nel disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023 approvati nel Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso”.