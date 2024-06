Chatgpt 4o per i compiti a casa: supporto o rischio per i...

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Chatgpt 4o per i compiti a casa: supporto o rischio per i docenti?”.

In questo podcast parleremo di una delle innovazioni tecnologiche più discusse del momento: GPT-4o. In particolare, ci concentreremo sul suo impatto sull’uso scolastico e sull’esame di maturità. Discuteremo anche dei rischi e dei vantaggi che questa tecnologia potrebbe portare agli insegnanti. Per chi non lo sapesse, GPT-4o è l’ultima versione del modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. È in grado di comprendere e generare testo in modo quasi indistinguibile da un essere umano… e questo lo rende uno strumento potente per molte applicazioni, dall’automazione delle risposte alle domande, alla scrittura di saggi, fino alla traduzione linguistica.

