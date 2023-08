ChatGpt è diventata più stupida? L’intelligenza artificiale sostituirà i docenti? Una guida per gli insegnanti

Attorno ai chatbot e all’intelligenza artificiale circolano stereotipi, idee distorte, resistenze immotivate per certi punti di vista: come fare a guardare queste innovazioni con un occhio obiettivo, critico ma aperto alle novità? Ecco cosa possono fare i docenti. VAI AL CORSO

I chatbot

ChatGPT è un prototipo di chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano.

Querlo Chatbot Assistant è un software automatizzato generatore di chatbot in grado di interagire con gli utenti in forma di chat sviluppato con gli strumenti di analisi comparativa dalla società newyorkese Querlo, specializzata nella produzione di applicazioni tecnologiche tramite l’intelligenza artificiale.

Un chatbot è un programma per computer che simula le conversazioni umane. Sono anche noti come assistenti digitali. I chatbot interpretano ed elaborano le richieste degli utenti e forniscono risposte tempestive e pertinenti. I chatbot possono essere distribuiti su siti web, applicazioni e canali di messaggistica come Facebook Messenger, Twitter o Whatsapp.

Quali competenze?

Sperimentare il significato dell’AI attraverso l’apprendimento e la programmazione “facilitata” di un chatbot, attraverso webinar in forma di laboratorio esperienziale, permettendo di sperimentare la progettazione di un chatbot attraverso l’uso di “Chatbot Studio”, consente di gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento e utilizzare strumenti e strategie innovative per migliorare le pratiche di valutazione.

Il corso

Su questi argomenti il corso Chatbot e intelligenza artificiale a scuola, in programma dal 12 settembre, a cura di Daniele Khalousi.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo

Accoglienza: indicazioni utili per avviare l’anno scolastico

Matematica per la scuola primaria

Adhd: strategie di intervento in classe

Programmare e valutare le attività di educazione civica

L’educazione linguistica nella scuola primaria

La lezione attiva

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

Strategie relazionali e gestione della classe

Guida alla compilazione del Pei