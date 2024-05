ChatGpto, può aiutare gli studenti a fare i compiti interagendo con audio e video: e i docenti?

ChatGPT è un tipo di sistema di intelligenza artificiale progettato per comprendere e generare linguaggio umano in modo naturale. Recentemente è stata rilasciata la sua nuova versione online, ChatGPT 4.0. Questo chatbot ha una velocità di risposta estremamente rapida che consente conversazioni naturali tra esseri umani e macchine. Quali sono le informazioni importanti che i docenti dovrebbero conoscere su questi nuovi strumenti? La nuova versione del chatbot, addirittura, può aiutare gli studenti a fare i compiti, interagendo con audio e video. E i docenti? VAI AL CORSO

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Inoltre, non bisogna sottovalutare le ricadute dell’uso sempre più comune dell’intelligenza artificiale nella didattica. Ci sarà un vero e proprio ripensamento del modo di insegnare?

I punti tematici

Intelligenza artificiale – introduzione, potenzialità e limiti

Il concetto di intelligenza artificiale e la sua evoluzione storica. Si discuterà delle applicazioni dell’IA in vari settori e si forniranno esempi concreti di come l’IA possa essere utilizzata per migliorare la vita quotidiana. Inoltre, si discuterà delle attuali sfide e opportunità dell’IA, tra cui le preoccupazioni etiche come la privacy e la discriminazione.

Strumenti di “IA generativa” – introduzione ed esempi pratici per la didattica

La “generative AI” e i principali strumenti come ChatGPT e altri. Si discuterà delle possibilità di generare testo, immagini e suoni con l’uso di algoritmi di apprendimento automatico e si mostreranno esempi di come questi strumenti possano essere utilizzati nella creazione di contenuti educativi.

Il corso

Su questi argomenti il corso Intelligenza artificiale al servizio dei docenti, a cura di Ivano Stella, in programma dal 28 maggio.

