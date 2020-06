Cosa sono le Life skills? Conoscerle, promuoverle e svilupparle per una didattica inclusiva.

Che cosa sono le LIFE SKILLS?

Le life skills sono quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo.

Cosa significa promuoverle in ambiente scolastico?

Nel contesto scolastico, promuovere le life skills, ha lo scopo di prevenire atteggiamenti antisociali, promuovere autoefficacia e collaborazione tra pari ed indirizzare gli alunni verso un percorso di autoconsapevolezza e responsabilizzazione verso il proprio status di “cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza” (OMS).

Corso online: “Life skills: conoscerle, promuoverle e svilupparle”

La Tecnica della Scuola, ti propone un corso online di 4 ore con lo scopo di spiegare quali sono le life skills, a cosa servono concretamente, come possono influenzare positivamente l’ambiente d’apprendimento e, soprattutto, come svilupparle.

L’obiettivo principale del corso è quello di dare gli strumenti pratici da poter applicare semplicemente in classe per poter promuovere l’apprendimento ed il consolidamento delle life skills.

L’obiettivo secondario è quello di creare un contesto d’apprendimento più cooperativo, migliorando le competenze sociali degli alunni.

Saranno svolti 2 incontri in webinar di 2 ore ciascuno

> Giovedì 2 luglio 2020 – Ore 16.00/18.00

> Venerdì 3 luglio 2020 – Ore 16.00/18.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

