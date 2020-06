Che errore ritornare in classe il 14 settembre!

Che errore iniziare le lezioni il 14 settembre! Lodevole l’intento di

svolgere le elezioni politiche del 20 settembre in altri luoghi che non siano le scuole, ma credo che non sarà possibile e sempre nelle scuole si svolgeranno.

Cosa impedisce di ricominciare 9 giorni dopo,il 23 settembre, dopo che si sono svolte le elezioni e il referendum? Si potranno dedicare più giorni al recupero degli alunni che hanno avuto insufficienze.

Dopo il 20 settembre i docenti che lo chiedono avranno l’assegnazione in altra scuola, evitando di iniziare con alunni che poi saranno seguiti da altri docenti.

Che senso ha voler iniziare il 14 settembre quando poi occorrerà

chiudere le scuole dove saranno collocati i seggi elettorali, dal 17 al 22 settembre, dovendo procedere alla necessaria sanificazione?

Eugenio Tipaldi