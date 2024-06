Chi ha vinto le elezioni europee? Ilaria Salis, Roberto Vannacci e Letizia Moratti trionfano, affluenza al minimo

Com’è noto sabato 8 giugno e domenica 9 giugno sono stati aperti i seggi in Italia per le Elezioni Europee. Lo spoglio dei voti è in corso: al momento, come riportano La Repubblica e Il Corriere della Sera, FdI è arrivato al 28.8%, Pd a oltre il 24%, M5S è in calo, FI avrebbe sorpassato la Lega, mentre Avs vola sopra il 6%.

Elezioni europee 2024, vincitori e vinti

Per Elly Schlein si tratta di un “risultato straordinario”. Delude il M5S come ammesso dal presidente Giuseppe Conte. Forza Italia sorpassa la Lega con Vannacci e Salvini che attaccano “il traditore” Bossi. Soddisfatto Antonio Tajani. Non ce l’ha fatta invece la lista Stati Uniti d’Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi. Brutte notizie anche per Azione di Carlo Calenda.

La docente precaria italiana detenuta in Ungheria e al momento agli arresti domiciliari, Ilaria Salis, candidata con Avs, ha ricevuto 165mila voti e risulta eletta al Parlamento Europeo. “Sono emozionata, è una notizia straordinaria. Sono pronta a lottare”, queste le sue parole. Il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega, ha ricevuto più di 500mila voti e risulta quindi eletto.

Tra gli eletti più noti, come riporta SkyTg24, i sindaci uscenti di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Firenze Dario Nardella, l’ex presidente del Lazio Nicola Zingaretti, l’ex ministra dell’Istruzione Letizia Moratti, Mimmo Lucano, Alessandro Zan e Lucia Annunziata.

Elezioni europee 2024, vince l’astensionismo

Incuriosisce il dato relativo alle preferenze espresse dai giovani: nella fascia d’età 18-29 anni il PD è il primo partito (18%), seguito dal Movimento 5 Stelle (17%) e da AVS (16%). FdI è al quarto posto con il 14%. Colpisce anche il dato relativo all’astensionismo: come riporta Open quest’anno l’affluenza, alla chiusura del voto, si è attestata al 49,7%, cinque punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando la partecipazione era stata del 54,5%. In Sicilia si è registrato un tasso di partecipazione inferiore al 40%.

Da qui un post su X che è diventato virale: “Ma ad esempio Angelina Mango, Annalisa, Geolier. Tutti questi che con due parole smuovono milioni di ragazzi, non le potevano dire due parole sull’importanza di andare a votare?”. Insomma, i modelli seguiti dai giovani dovrebbero pensare a smuovere le loro coscienze? Quanto conta il ruolo dei docenti?