Ragazzini scomparsi mentre andavano a scuola, la madre di uno: “Proprio stavolta non ho controllato il registro elettronico”

Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, si è parlato del caso di tre studenti minorenni di Pescara, trai 13 e i 15 anni, che ieri, 25 ottobre, non hanno fatto ritorno a casa dopo essere usciti per recarsi a scuola.

Gli avvistamenti

Come scrive Fanpage.it, i tre ragazzi non sono andati a scuola e sono stati visti alla stazione di Centrale di Bologna, come testimonia un fotogramma delle immagini di videosorveglianza diffuso dalla Polizia Ferroviaria. Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbero stati riconosciuti su un Frecciarossa diretto a Milano da una donna scesa alla stazione di Bologna.

C’è anche il racconto di un’altra persona che riferisce di averli visti su un treno delle linee metropolitane del capoluogo lombardo e di averli accompagnati fino alla fermata di Duomo. Quest’ultima, inoltre, avrebbe anche parlato con loro: i tre ragazzini gli avrebbero detto di essere di Pescara.

Si pensa ad una bravata

L’ipotesi più quotata, al momento, è l’allontanamento volontario, una bravata, forse per partecipare a qualche evento al Nord. I genitori, ovviamente, sono disperati e preoccupati. Ecco cosa ha detto la madre di uno di loro nel corso della puntata del programma: “Controllo sempre il registro elettronico, proprio oggi non l’ho fatto. Poi alle 11 mio marito mi ha avvisata dicendomi che nostro figlio non si trovava in classe. Mio figlio non ha mai marinato la scuola, ho pensato lo avesse fatto stavolta. Ho aspettato le tre e poi ci siamo recati in questura. I cellulari sono irraggiungibili”.

Spesso si usa la parola ‘bravata’ per descrivere i comportamenti pericolosi attuati dai giovanissimi, sempre più fragili e quasi sprezzanti del pericolo, come se non comprendessero i rischi. Proprio ieri, ad esempio, abbiamo trattato del caso di due ragazzine di Palermo che hanno bevuto della candeggina, una delle due a scuola.