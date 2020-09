Chiamate da Graduatorie provinciali con errori, a Napoli

Porto a conoscenza di un fatto increscioso accaduto ai docenti iscritti alle Gps di prima e seconda fascia della provincia di Napoli.

Sono una professoressa di italiano e storia nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A012, da anni regolarmente iscritta alle graduatorie di istituto.

Quest’anno risulto regolarmente iscritta alle Graduatorie provinciali di seconda fascia della provincia di Napoli alla posizione n.37. Al momento della convocazione per la mia classe di concorso, rientrando ampiamente tra i convocati, ho seguito alla lettera tutti i passaggi presenti sull’avviso di convocazione dell’Usp, tramite apposita circolare, attendendo nei giorni successivi l’esito della pubblicazione delle assegnazioni delle cattedre.

Sabato 19 settembre l’ Usp provvede a pubblicare l’esito delle assegnazioni delle cattedre e, purtroppo, io e molti altri colleghi, pur avendone pieno diritto ( sono arrivati ad assegnare cattedre finanche la posizione 250) non siamo presenti nell’elenco.

Già sabato mattina, abbiamo provveduto ad inviare mail agli uffici competenti chiedendo la rettifica di tale assegnazione e domani mattina ci recheremo all’ufficio scolastico provinciale di Napoli al fine di far valere i nostri diritti. Anche perchè i colleghi assegnatari mercoledì 23 settembre dovrebbero prendere servizio, così come indicato dalla circolare stessa.

Mariangiola Caruso