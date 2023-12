Chiara Ferragni sull’educazione affettiva e sessuale: “renderla materia obbligatoria a scuola”

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è intervenuta nel dibattito che ultimamente sta prendendo sempre più portata, quello dell’educazione affettiva e sessuale a scuola. Con una storia postata sul suo account Instagram, con quasi 30 milioni di follower, ha ricondiviso il monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, commentando: “Educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria in tutte le scuole”.

Il monologo di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto durante il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, adesso in onda sul Nove, ha fatto il suo consueto monologo. Il tema di questa volta è stato quello della violenza sulle donne: “Ne voglio parlare perché è qualcosa che continua a riguardarci tutti. Le notizie degli ultimi femminicidi ci hanno fatto sentire inutili come se quello che abbiamo detto, urlato, gridato in questi giorni, in questi anni, non fosse servito a niente. E invece no”.

GUARDA IL MONOLOGO

Educare alle relazioni, il piano di Valditara

“Questo progetto prende l’avvio non dai recenti fatti di cronaca, ma prende le mosse dagli eventi della scorsa estate, come lo stupro di Palermo e Caivano. E prende le mosse dalla mia volontà di dire basta ai residui di cultura maschilista. Il fatto che la donna debba subire quotidianamente vessazioni è inaccettabile. Proprio per questo mi è venuta in mente l’idea di creare gruppi di discussione nelle scuole. La scuola si occupa del fenomeno culturale, il maschilismo ancora imperante che si manifesta in tante situazioni della vita quotidiana, basta pensare agli apprezzamenti non voluti per strada”.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DEL PIANO