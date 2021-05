Chiediamo stabilizzazione diretta con Gae per gli specializzati sostegno

Gentile redazione di Tecnica della scuola, scrivo a nome degli specializzati dei vari cicli, chiedendole di pubblicare questa nostra richiesta per il ministro dell’istruzione, che speriamo vivamente possa tenere in considerazione la nostra proposta.

Gli specializzati sul sostegno IV e V ciclo chiedono che, in questo particolare momento, il ministro dell’istruzione Bianchi non si dimentichi di trovare una soluzione alla nostra situazione, noi abbiamo superato una dura selezione con ben tre prove pari ad una selezione concorsuale ed inoltre abbiamo seguito un percorso di formazione che ha previsto continue valutazioni in itinere ed in uscita.

Abbiamo svolto un tirocinio che ci ha formati anche sul campo, ottenendo, alla fine, il titolo con fatica e determinazione. Abbiamo acquisito in questo modo tutte le competenze utili e necessarie per affrontare con professionalità e responsabilità il mondo della disabilità creando opportunità concrete di crescita ed inclusione.

A tal proposito chiediamo che questi studenti abbiano la possibilità di fruire di docenti ”formati e motivati” e non improvvisati. Si preveda per noi una stabilizzazione diretta con una graduatoria ad esaurimento a cui attingere per il ruolo, ciò risponderebbe alle esigenze dell’attuale sistema scolastico.

gli Specializzati Sostegno