Cina: attentato contro un asilo. 6 morti, 3 sono bambini

Un pesante attentato è avvenuto contro un asilo di Lianjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Secondo una portavoce del governo cittadino “Le vittime sono un insegnante, due genitori e tre alunni. Un uomo sospetto è stato arrestato”.

La tragedia intorno alle 7,40 del mattino ora locale, secondo la rete statale China News Network, che fa notare pure come negli ultimi anni sia registrata una serie di accoltellamenti in tutto il Paese insieme ad attacchi mortali che hanno preso di mira specificamente le scuole, spingendo le autorità a rafforzarne la sicurezza.

Secondo il quotidiano The Paper, un uomo sarebbe arrivato nell’asilo nido portando un coltello, con il quale ha aggredito un bambino e due adulti all’ingresso prima di entrare. La polizia locale ha spiegato in un comunicato che l’uomo di 25 anni, di cognome Wu, ha perpetrato un “aggressione intenzionale” e che si trova in stato di fermo, sebbene le autorità non abbiano fornito informazioni sull’attacco, sull’età o sull’identità delle vittime.