Cinema a scuola: presentati i nuovi bandi durante il festival del cinema di Venezia

Proprio durante i primi giorni di inizio dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sono stati presentati i nuovi bandi della quarta edizione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (PNCIS), promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo (MiC-DGCA) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per includere nelle scuole il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l’apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari.

Il budget sarà circa di 22,4 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori risorse non spese nell’edizione precedente (pubblicati entro settembre sul portale “cinemaperlascuola.istruzione.it”).

Contestualmente sono stati presentati oggi anche i risultati dei progetti della terza edizione del PNCIS. Gli studenti coinvolti sono stati quasi 650 mila, mentre le sale coinvolte a vario titolo sono state 1600. Ai 701 progetti finanziati nell’ultima edizione, di cui 526 presentati direttamente da scuole e 175 presentati da enti specializzati in educazione all’immagine, sono stati assegnati 45 milioni di euro mentre altri 10 milioni sono stati stanziati per attività trasversali (comunicazione, sviluppo piattaforma, monitoraggio e formazione docenti).

A intervenire, tra gli altri è stata la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, che ha dichiarato: “L’obiettivo principale del sostenere, con risorse pubbliche, l’alfabetizzazione audiovisiva e filmica è quello di aiutare gli studenti a sviluppare le abitudini di indagine e le capacità di espressione di cui hanno bisogno per essere pensatori critici e comunicatori efficaci. Intendiamo continuare a sostenere questa modalità educativa che, oltre ad essere molto apprezzata e seguita da tutti gli studenti che vi partecipano, è anche lo strumento migliore per sviluppare un pubblico adatto per i film italiani ed europei sul breve, medio e lungo termine”.

All’evento di presentazione sono intervenuti: il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, il Direttore Generale Direzione Cinema e Audiovisivo del MiC, Nicola Borrelli, la Presidente Cinecittà, Chiara Sbarigia, e il Prof. Vincenzo Mannino, Consigliere del Ministro all’Istruzione On. Giuseppe Valditara.

Hanno partecipato in presenza anche delegazioni di studenti e docenti di alcuni istituti scolastici coinvolti nei progetti finanziati dai ministeri.