Classe realizza cortometraggio horror, il prof criticato da un gruppo di genitori risponde: “papà, mamme e dirigente si sono complimentati”

In riferimento all’articolo Classe realizza cortometraggio horror insieme al prof, la denuncia dei genitori: “cattivo gusto senza un finale educativo”, il docente chiamato in causa de un gruppo di genitori ha voluto rispondere alle accuse.

Ci permettiamo solo di segnalare al gentile lettore che la lettera di cui noi abbiamo dato notizia risulta firmata da un gruppo di genitori dell’Associazione Borromeo e che, quindi, non è frutto di nostre interpretazioni. Prendiamo atto dal prof Ascione che i genitori e la dirigente siano rimasti entusiasti del lavoro svolto.

Sono Ciro Ascione, il docente responsabile del cortometraggio horror “Evil Julia”, additato come causa dell’ignoranza e dell’indifferenza verso i più sacri valori della persona umana. Vorrei solo far presente che il video è stato proiettato pochi giorni fa nell’Aula Magna dell’IC “Don Bosco – D’Assisi” di Torre Del Greco, alla presenza di tutti i genitori degli alunni coinvolti.

Alla fine della proiezione, tutti i papà e le mamme si sono complimentati con il sottoscritto e con la dirigente scolastica, prof.ssa Rosanna Ammirati. Non metto in dubbio che qualcuno, vedendo “Evil Julia” su Youtube, possa averlo ritenuto un prodotto poco ortodosso e ve lo abbia segnalato. Magari si tratta di quegli stessi bigotti che condannano Halloween in quanto festa demoniaca. Solo, gradirei che queste persone non vengano confuse con i genitori dei miei alunni, che sono persone intelligenti, illuminate, nonché entusiaste del lavoro che ho fatto insieme ai loro figli. Faccio inoltre presente che con il vostro articolo avete sensibilmente turbato i miei alunni, tutti ragazzi tra i 13 e i 14, felici di aver vissuto quest’esperienza didattica, ma scossi dalle parole da voi scritte sul vostro sito.

Ovviamente potete dire tutto ciò che volete, anche che il film è orribile e che io sono il peggior professore del mondo, ma per favore non tirate in ballo i genitori dei ragazzi, perché sono tassativamente sicuro che l’invito alla gogna mediatica non sia partito da loro.