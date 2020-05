Classi di concorso atipiche, bisogna incrociarle per i perdenti posto

In questo articolo spieghiamo come funziona l’individuazione del docente soprannumerario appartenente a classe di concorso atipica.

Classi di concorso atipiche

Per classi di concorso atipiche intendiamo ad esempio parliamo la classe di concorso A027 matematica e fisica e della A026 matematica, esistenti entrambe nei licei scientifici. La classe di concorso A011 italiano e latino, la A013 latino e greco sono classi di concorso atipiche per i licei classici.

Per individuare il docente perdente posto per queste classi di concorso atipiche, bisognerà, visto l’atipicità, incrociare le due graduatorie e verificare chi ha il punteggio più basso, l’ultimo della graduatoria incrociata sarà il perdente posto. C’è da dire anche che, in presenza di classi di concorso atipiche sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l’insegnamento presente nell’indirizzo, nell’articolazione, nell’opzione, nonché nel curricolo adottato dalla scuola e non il primo in graduatoria, ma titolare di altro insegnamento non pertinente, come specificato dal Miur nel giugno 2012 con la nota 3714bis/12.

Atipicità e incrocio delle graduatorie interne

Nel caso delle classi di concorso A026 (matematica) e A027 (matematica e fisica) di un liceo scientifico è importante dire che si tratta di classi di concorso atipiche che vanno incrociate per stabilire chi è l’ultimo in graduatoria unificata per l’individuazione del perdente posto. È utile ricordare che nel DPR n.19 del 23 febbraio 2016, la classe di concorso A026 (matematica) riferita ai licei scientifici ha un asterisco che rimanda ad una nota. In tale nota è scritto che la classe di concorso A026 (matematica) resta al primo biennio, al secondo biennio e anche nelle classi quinte fino ad esaurimento della graduatoria interna. Quindi il DPR n.19 del 23 febbraio 2016, impone la salvaguardia, secondo il diritto di punteggio e precedenze, dei docenti titolari dell’A026 fino alla loro pensione o comunque all’esaurimento della graduatoria di cui fanno attualmente parte.

In buona sostanza se si dovesse perdere una cattedra di matematica in un liceo scientifico, non è detto che a perdere il posto sia un docente della classe di concorso A026, ma potrebbe perdere il posto un docente della classe di concorso A027 se risultasse ultimo nella graduatoria incrociata delle due classi di concorso.