Clemente Mastella sconcertato per il livello “non alto” dei parlamentari: mandiamoli a scuola, troppi ‘ragazzotti’ cercano scorciatoie

Il livello di preparazione dei parlamentari italiani? Modesto. A pensarlo sono diversi cittadimi italiani. Tra loro c’è Clemente Mastella, ex parlamentare e sindaco di Benevento dal 2016: “Visto lo sconcerto che c’è oggi sul piano parlamentare, e per il livello che vedo non è altissimo, bisognerebbe istituire una scuola per parlamentari, ne gioverebbe il Paese”, ha dichiarato Mastella.

Le parole, riprese dall’agenzia Ansa, sono state pronunciate a Benevento, durante l’apertura dei corsi della Scuola di Formazione Politica apartitica, intitolata allo scomparso senatore Mino Izzo di Forza Italia, cui hanno preso parte più di 400 giovani, Mastella ha aggiunto che “ci sono troppi ‘ragazzotti’ in giro, che cercano scorciatoie quando invece occorre, per chi oggi ama fare politica, recuperare l’etica del sacrificio ed il rapporto con la gente”.

Il riferimento è ai giovani che, evidentemente, praticano la politica più per opportunità che per passione.

Oltre a Mastella, all’apertura dei corsi sono intervenuti Pierpaolo Izzo (presidente del’associazione “Res Publica – sen. Mino Izzo”, promotrice della Scuola di Formazione Politica), il Rettore dell’Unisannio Gerardo Canfora, il professor Sergio Barile (direttore della Scuola) e il relatore, professor Raffaele La Sala.