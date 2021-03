Collaboratori scolastici, concorso straordinario nella Provincia di Trento

La Provincia autonoma di Trento ha bandito un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 250 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore scolastico – categoria A, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia.

Il bando prevede anche la possibilità di assumere un ulteriore 20 % di idonei non vincitori nel caso di ulteriori fabbisogni verificatisi nel corso del triennio di validità della graduatoria.

Non è un concorso aperto a tutti, ma un concorso straordinario per la stabilizzazione di dipendenti che hanno già maturato anzianità di servizio e che sono in possesso degli requisiti stabiliti dal bando.

Solo posti a tempo pieno

Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere esclusivamente a tempo pieno.

Requisiti

Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che:

alla data di scadenza della presentazione delle domande abbiano maturato negli otto anni scolastici antecedenti alla medesima data almeno 3 anni scolastici continuativi di servizio nella qualifica professionale di collaboratore scolastico– categoria A, svolti presso le istituzioni scolastiche e formative alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

siano inclusi nelle graduatorie provinciali e di istituto della Provincia autonoma di Trento per il profilo professionale di collaboratore scolastico – categoria A vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15 (4 agosto 2018);

non siano dipendenti assunti a tempo indeterminato del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.

Presentazione domanda

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it/ Concorsi.

La scadenza è fissata alle ore 14 del 29 marzo 2021.

Tassa di ammissione

Tassa di ammissione alla procedura concorsuale è di 25 euro.

Colloquio

I candidati ammessi al concorso devono sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze del candidato nelle materie oggetto del concorso nonché la professionalità e le capacità dello stesso con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.

Trattamento stipendiale

Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale ATA della Provincia autonoma di Trento e accordi specifici. Il trattamento base è il seguente: