Collaboratrice scolastica viene colta da malore e muore a scuola mentre gli studenti sono in classe

Una storia triste e tragica quella relativa ad una collaboratrice scolastica che, purtroppo, è venuta a mancare durante il suo orario di lavoro. Tutto è accaduto nella scuola media Arnaldo Fusinato di Schio, in provincia di Vicenza ieri, 7 marzo, intorno alle 13.

Una tragedia improvvisa

A stroncare la donna, come riporta VicenzaToday, il cui nome era Raffaella Bolla, 60 anni, residente a Magrè, è stato un malore improvviso. L’allarme è scattato immediatamente e il personale medico del Suem si è rapidamente recato sul posto per avviare le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, tutto è stato vano.

Bolla è morta sul posto di lavoro, mentre gli alunni erano ancora in classe in attesa del suono della campanella. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.