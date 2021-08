Collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di istituto, quali differenze?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro detta le disposizioni affinché ogni

istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studi e nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni, organizzi e regoli lo svolgimento delle attività didattiche adottando anche forme di flessibilità.

In questo senso gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e

funzionali all’organizzazione dell’istituzione e alle esigenze educative, istruttive e formative degli alunni e si articolano in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento.

Attività d’insegnamento

Le ore d’insegnamento possono essere distribuite in non meno di 5 giorni settimanali.

Per la scuola dell’infanzia si svolge in 25 ore settimanali.

Per la scuola primaria si svolge in 22 ore settimanali, più 2 ore di programmazione settimanali da espletare, in forma collegiale tra i docenti delle classi parallele, anche in forma flessibile su base plurisettimanale, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Per la scuola del primo e del secondo ciclo in 18 ore settimanali. Qualora l’orario d’insegnamento dovesse essere inferiore alle 18 ore settimanali, i docenti sono tenuti al completamento dell’orario d’insegnamento in classi collaterali.

Attività funzionali all’insegnamento

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico, predispone il piano annuale delle attività e i relativi impegni del personale, documento che è approvato dal collegio dei docenti.

Tali attività rappresentano un impegno sia collegiale sia individuale al fine di supportare e rendere efficiente ed efficace l’attività d’insegnamento/apprendimento.

Le attività collegiali per un totale complessivo di 40 + 40 ore oltre l’orario

d’insegnamento, sono rappresentate dalla partecipazione a organismi tecnici a carattere collegiale come il collegio dei docenti e i consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe volti a rendere la scuola una reale comunità educante.

Detti organismi sono presieduti dal dirigente scolastico e per quanto riguarda i consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe da un suo delegato facente parte del consiglio stesso.

Il collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, in servizio in una determinata istituzione, è presieduto dal dirigente scolastico che chiama a verbalizzare un elemento del collegio stesso, esso è responsabile dell’organizzazione didattica e educativa e ha il compito di:

Organizzare, progettare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’istituto.

Deliberare su tutti gli aspetti tecnici di carattere educativo.

Il Consiglio di Intersezione, interclasse e di classe

I consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe sono degli organismi collegiali composti da docenti, genitori e alunni, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato facente parte dell’organismo stesso ed ha il compito di verificare l’andamento didattico delle sezioni per la scuola dell’infanzia, delle classi parallele per le scuole primarie e delle singole classi per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Inoltre con la sola presenza dei docenti, il consiglio ha il compito di valutare il processo apprenditivo, educativo e di crescita di ogni singolo alunno.

Il Consiglio di Circolo o d’istituto

È l’organo collegiale dove vi partecipano i rappresentanti di tutto il personale scolastico costituito dai docenti, personale ATA, genitori e alunni solo per la scuola secondaria di secondo grado e il dirigente scolastico quale membro di diritto.

Ogni categoria elegge i suoi rappresentanti, gli eletti sono convocati per la prima volta dal dirigente scolastico e come primo adempimento eleggono:

Il presidente che per legge deve essere un genitore.

La giunta esecutiva presieduta da dirigente scolastico, ha il compito di

predisporre gli argomenti da trattare in consiglio.

Il consiglio ha il compito di adottare gli indirizzi generali dell’istituzione scolastica e di deliberare il regolamento interno che disciplina la vita dell’istituzione scolastica.