Colori Regioni, Italia tutta in giallo, tranne la Valle d’Aosta

Da lunedì 17 maggio tutta l’Italia in giallo. Solo una Regione, la Valle d’Aosta resterà in arancione ancora una settimana nonostante i numeri da giallo. Infatti la regola dice che devono trascorrere almeno due settimane con lo stesso colore (la Valle d’Aosta si trovava in rosso il 30 aprile). Tornano invece in fascia gialla la Sicilia e la Sardegna, entrambe passate da dure restrizioni. La Sicilia ha visto parecchie aree in zona rossa nell’ultimo periodo, mentre la Sardegna aveva toccato il picco massimo di “libertà” con la zona bianca, per poi sprofondare in zona rossa.

L’indice Rt, seppur di poco, scende da 0,89 a 0,86. La diffusione del virus ha subito una riduzione, con 94 casi ogni 100mila abitanti.

Si lavora poi a un nuovo sistema di parametri che tenga meno conto dell’Rt, e maggiormente dell’incidenza e dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. A chiederlo sono le stesse Regioni. Con i dati attuali comunque poco cambierebbe, la Valle d’Aosta resterebbe in arancione mentre Friuli, Sardegna e Molise hanno dati da bianco.