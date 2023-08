COME DIVENTARE INSEGNANTE, indicazioni utili per laureati, diplomati e precari – DIRETTA anticipata ore 14.30

È utile specificare che il Decreto Legge n.75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2023, introduce riforme significative per l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare vengono introdotte diverse procedure per i futuri concorsi per docenti. Alcune procedure avranno modalità provvisoria fino al 31 dicembre 2024, mentre dall’1 gennaio 2025 ci sarà l’introduzione a regime di una modalità che prevede l’acquisizione, tramite una formazione iniziale, di 60 Cfu per l’insegnamento.

Di tutto questo e di molto di più parleremo in una diretta, trasmessa nei canali social de La Tecnica della Scuola, giorno 2 agosto alle ore 14,30. La diretta sarà condotta da Laura Bombaci e interverranno come ospiti esperti di normativa scolastica e diritto scolastico, Lucio Ficara e Dino Caudullo.

Procedure concorsuali posti comuni

Entro il 2023 dovrebbero essere emanati delle procedure concorsuali su base regionale, alle quali potranno partecipare e comunque fino al 31 dicembre 2024:

• gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) in possesso del solo diploma e senza i famosi 24 CFU;

• i docenti in possesso del titolo di studio concernente la classe di concorso e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022;

• i docenti in possesso del titolo di studio concernente la classe di concorso e almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (anche se non ancora conseguito) ;

• i docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, svolti negli ultimi cinque anni di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale chiedono di partecipare.

Procedure concorsuali posti sostegno

Per i posti di sostegno possono partecipare:

• i docenti in possesso del titolo di specializzazione;

• i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero purché sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

• con riserva, i docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito all’estero in attesa di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, purché abbiano presentato la domanda di riconoscimento entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Procedura concorsuale, prova scritta e orale

Gli aspiranti docenti per essere immessi in ruolo devono superare delle prove consistenti in una prova scritta in cui si troveranno quesiti a risposta multipla mediante l’ausilio di mezzi informatizzati. La suddetta prova, al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe essere modificata con più quesiti a risposta aperta, nel qual caso l’accesso alla prova scritta può essere riservata a chi supera una prova preselettiva. Inoltre ci sarà anche una prova orale, volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.