Come diventare insegnante: la guida completa con le indicazioni del ministero

Come si diventa insegnanti secondo la nuova legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti? Quali le principali novità della legge in fatto di immissioni in ruolo?

Come si viene immessi in ruolo?

Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nell’ambito di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 luglio 2022.

Tale percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.

b) Un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, con quesiti a risposta aperta.

c) Un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.