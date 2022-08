Come diventare insegnante? Laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, test d’ingresso il 20 settembre

Come diventare insegnante? Laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, test d’ingresso...

Il ministero dell’Istruzione ha reso note le date per i test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso. Tra queste facoltà di grande rilievo per la scuola il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, in quanto – lo ricordiamo – si tratta di una laurea abilitante per l’insegnamento alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia.

Chi è e cosa fa l’insegnante di scuola dell’infanzia?

L’insegnante di scuola dell’infanzia si occupa dei bambini dai 3 ai 6 anni di età proponendo attività educative e didattiche volte all’apprendimento e alla socializzazione. Obiettivo dell’azione educativa è stimolare le bambine e i bambini a sviluppare la propria autonomia, l’apprendimento e la creatività. Compito dell’insegnante è inoltre quello di programmare l’azione educativo-didattica, agendo sugli interessi e sulle competenze dei piccoli allievi, secondo i loro tempi di apprendimento e sulla base delle cruciali linee guida pedagogiche per la scuola 0-6 anni.

Sbocchi occupazionali

L’insegnante della scuola dell’infanzia è una professione spendibile sia nelle scuole statali che in quelle non statali e paritarie.

Chi è e cosa fa l’insegnante di scuola primaria?

L’insegnante di scuola primaria (ex scuola elementare) insegna ai bambini dai 6 (o dai 5) agli 11 anni. Lavora sulle conoscenze, sulle abilità, sulle competenze degli alunni, nell’ottica dello sviluppo della riflessione logico-critica e dell’acquisizione di capacità espressive e linguistiche. Compito dell’insegnante di scuola primaria è progettare le proprie attività pedagogico-didattiche (e valutative) in linea con i bisogni formativi degli alunni, sulla base del cosiddetto Ptof, piano triennale dell’offerta formativa.

Sbocchi occupazionali

L’insegnante della scuola primaria è una professione spendibile sia nelle scuole statali che in quelle non statali e paritarie.

Le competenze da acquisire

La figura professionale del docente di scuola dell’infanzia e primaria si caratterizza per forti competenze di carattere comunicativo e relazionale, competenze educativo-didattiche e valutative, di programmazione e di gestione dei gruppi classe nelle diverse fasi e contesti del processo apprenditivo.