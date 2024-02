Come dormiamo? Il sonno per la memoria, l’apprendimento e il controllo emotivo. Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Come dormiamo? Il sonno per la memoria, l’apprendimento e il controllo emotivo....

Quanto incide lo stress di tutti i giorni, il burnout e gli effetti del post pandemia sul nostro sonno?

La Tecnica della Scuola in collaborazione con Assirem (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno) chiede ai lettori di partecipare al sondaggio sulla qualità del proprio sonno per raccogliere il loro punto di vista.

Nel sondaggio si troveranno le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Studente

Altro

In quale parte dell’Italia vivi?

Nord

Sud

Centro

Qual è la tua età?

0-20

21-40

41-60

Over 60

Hai difficoltà ad addormentarti o ti risvegli la notte con difficoltà a riprendere sonno?

Mi sento riposato

Mi sento affaticato

Mi sento con difficoltà di attenzione e concentrazione

Ho deficit di memoria

Altro

Al risveglio ti senti ben riposato?

Sì

No

Altro

Di giorno ti senti affaticato, con difficoltà di attenzione e concentrazione, deficit di memoria?

Mi sento riposato

Mi sento affaticato

Mi sento con difficoltà di attenzione e concentrazione

Ho deficit di memoria

Altro

Come giudichi complessivamente la qualità del tuo sonno?

Ottima

Buona

Normale

Scarsa

Pessima

Altro

Il corso gratuito

La Tecnica della Scuola e Assirem offrono un percorso gratuito di educazione al sonno, per comprenderne l’importanza, la necessità di rispettarlo e i comportamenti per favorirlo. Questo corso tende a sensibilizzare i docenti sull’importanza del sonno per il benessere fisico e mentale, per una migliore qualità della vita. Negli alunni è indispensabile sia per l’accrescimento armonico della mente che del corpo, migliora il rendimento scolastico aumentando la capacità di attenzione, di concentrazione, di memoria, favorisce un maggior controllo emotivo, riduce ansia e depressione.

Ai docenti verranno forniti gli strumenti per favorire corretti stili di vita che aiutino a rispettare il fabbisogno di sonno, riconoscere criticità legate a disturbi del sonno, intervenire sia sugli alunni che sulle famiglie per ripristinare un corretto rapporto con il sonno.