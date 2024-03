Come far innamorare gli alunni della storia del proprio territorio? Lo spettacolo al “Teatro dei Miti” sulla storia della Sicilia

Come far innamorare gli alunni della storia del proprio territorio? Lo spettacolo...

La scuola non è solo interrogazioni, compiti, voti, numeri freddi: tra i banchi si devono formare i cittadini del domani, che devono essere consapevoli del mondo attorno a loro, del contesto storico e socio-culturale in cui vivono.

Per i docenti, specialmente quelli che insegnano materie umanistiche, è importante, nel corso delle lezioni, fare collegamenti concreti al patrimonio culturale della propria zona, spesso nascosti agli occhi dei meno attenti o poco valorizzati.

Le bellezze di un territorio come quello siciliano sono innumerevoli: attraverso gite didattiche o rappresentazioni teatrali è possibile far innamorare i piccoli alunni della storia, della cultura e del patrimonio siciliano, coinvolgendoli in modo interattivo.

Lo spettacolo al “Teatro dei Miti”

A Zafferana Etnea (CT), nel cuore del Parco dell’Etna, sorge una struttura dedicata alla storia della Sicilia si tratta del “Teatro dei Miti”. Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Con la Legge Regionale N.9/2011 la Regione Siciliana ha istituito l’obbligo per le scuole siciliane di prevedere iniziative legate alla storia, cultura e letteratura siciliane. Conservare le nostre origini con orgoglio, ricordando che la lingua siciliana fu la prima lingua parlata in Italia ai tempi di Federico II, che la Magna Grecia aveva come territorio principale la Sicilia, che l’integrazione tra popoli, arabi, normanni, bizantini, avvenne in Sicilia che può quindi vantare il primato di essere antesignana.

Architetture, Cucina e Natura siciliane sono famose in tutto il mondo e riconosciute dall’Unesco. Al Teatro dei Miti proponiamo il documentario “Sicilia. La Storia è qui” che rappresenta la sintesi delle dominazioni e di ciò che ogni popolo ha lasciato sull’isola, il tutto reso divertente e coinvolgente grazie al nuovo, e unico in Sicilia, sistema di interazione con il pubblico Live Motion.

