Come fare didattica a distanza con Facebook

Con Facebook Gruppi gli insegnanti hanno a disposizione uno spazio virtuale in cui incontrarsi con gli studenti.

È possibile, attraverso il collegamento video in tempo reale, fare lezione, rispondere a domande e fare esercitazioni, cioè avere un confronto diretto con gli studenti.

Si possono condividere documenti, elaborati, compiti, tesine e stimolare delle conversazioni interattive grazie alla varietà di strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

Proprio la piattaforma rende disponibile Facebook Live.

Facebook Live è una nuova funzionalità del social network più diffuso al mondo, che permette a chiunque di utilizzare il proprio smartphone come una sorta di telecamera e riprendere quanto sta accadendo o quanto sta facendo. Il video è immediatamente fruibile nel profilo dell’utente che sta effettuando la diretta e il filmato resta, comunque, presente e salvato e vi si può accedere anche in differita.

Ci sono fondamentalmente due modi per fare una diretta sui social.

La prima opzione è la più semplice. Si prenda un cellulare, poi si scarichi l’app del social nel quale si vuole fare la diretta (Facebook, Instagram o Twitter, anche se la più utilizzata resta Facebook).

Successivamente bisogna scrivere una brevissima introduzione, quindi puntare verso il soggetto e premere l’avvio per andare in diretta.

Se si vuole andare in diretta con una pagina Facebook (ad esempio la pagina di una classe scolastica), si può scaricare l’utilissima app ufficiale “Gestore delle Pagine”.

La seconda opzione è più complicata e più a misura di “professionisti”, con più camere, più microfoni e una regia in diretta proprio come in TV.

Per Facebook bisogna andare da pc, premere “In diretta” e poi “Connetti”. Ci sarà una chiave cifrata e questa andrà utilizzata con un programma apposito – come OBS – dal computer al quale collegare telecamere e microfoni.